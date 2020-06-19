Стало відомо, як МОЗ і Міносвіти готуються до проведення ЗНО 2020 з основних дисциплін

Про це з трибуни Верховної Ради розповіла в. о. глави Міносвіти Любомира Мандзій, передає Politeka.net.

Відомо, що в регіони доставлено понад 3,2 млн медичних масок, а для безпеки учасників ЗНО також залучено понад 11 600 медиків.

"Щоб тестування пройшло в безпечних умовах, спільно з партнерами закуплено і доставлено в області 3230104 медичні маски, 3250 безконтактних термометра, 11630 комплектів для захисту медиків, 104382 літра антисептиків і 28100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь", - заявила Мандзій у Верховній Раді.

За словами в. о. голови профільного міністерства, готовність областей до проведення сесій ЗНО буде перевіряти Госпродпотребслужба.

"До проведення ЗНО притягнуто 242 650 працівників і 11 630 медиків. 17 областей вже доставили ЗІЗ у всі пункти тестування і готові до перевірки Госпродпотребслужбы. 7 інших областей і місто Київ закінчують підвезення необхідних коштів сьогодні і в понеділок, а також теж будуть готові до перевірки служби", - заявила Мандзій і додала, що офіційні перевірки стартують вже з сьогоднішнього дня, 19 червня.

Раніше ми розповідали про скасування ДПА в Україні. Таким чином, тим українцям, які отримують повна загальна середня освіта (випускникам шкіл, коледжів і профтехучилищ), не доведеться здавати додаткові іспити.

Але освітній омбудсмен Сергій Горбачов додав, що ЗНО ніхто не збирається скасовувати в Україні навіть в умовах епідемії.

"ЗНО - є і залишається надалі єдиним способом вступу у вищі навчальні заклади. Це повинно виглядати так: у червні всі отримують свідоцтва і додатки, людина здає ЗНО, а після того вирішує, якщо хоче вписати в додаток оцінку ЗНО, може це зробити", - заявив Горбачов.

За його словами, якщо випускник захоче внести оцінки ЗНО до свого додатком, то йому необхідно звернутися в навчальний заклад для заміни цього додатка, вписавши в графі "ДПА" оцінки ЗНО.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

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