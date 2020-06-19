Стало известно, как МОЗ и Минобразования готовятся к проведению ЗНО 2020 по основным дисциплинам

Об этом с трибуны Верховной Рады рассказала и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий, передает Politeka.net.

Известно, что в регионы доставлено более 3,2 млн медицинских масок, а для безопасности участников ЗНО также привлечено более 11 600 медиков.

"Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях, совместно с партнерами закуплено и доставлено в области 3230104 медицинские маски, 3250 бесконтактных термометра, 11630 комплектов для защиты медиков, 104382 литра антисептиков и 28100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей", - заявила Мандзий в Верховной Раде.

По словам и.о. главы профильного министерства, готовность областей к проведении сессий ЗНО будет проверять Госпродпотребслужба.

"К проведению ЗНО привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков. 17 областей уже доставили СИЗ во все пункты тестирования и готовы к проверке Госпродпотребслужбы. 7 других областей и город Киев заканчивают подвоз необходимых средств сегодня и в понедельник, а также тоже будут готовы к проверке службы", - заявила Мандзий и добавила, что официальные проверки стартуют уже с сегодняшнего дня, 19 июня.

Ранее мы рассказывали об отмене ГИА в Украине. Таким образом, тем украинцам, которые получают полное общее среднее образование (выпускникам школ, колледжей и профтехучилищ), не придется сдавать дополнительные экзамены.

Но образовательный омбудсмен Сергей Горбачев добавил, что ЗНО никто не собирается отменять в Украине даже в условиях эпидемии.

"ЗНО - есть и остается в дальнейшем единственным способом поступления в высшие учебные заведения. Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ЗНО, а после того решает, если хочет вписать в приложение оценку ЗНО, может это сделать", - заявил Горбачев.

По его словам, если выпускник захочет внести оценки ЗНО к своему приложению, то ему необходимо обратиться в учебное заведение для замены этого приложения, вписав в графе "ГИА" оценки ЗНО.

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