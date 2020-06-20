Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес скоро відзначить 51 рік, але виглядає при цьому просто фантастично

Зірка опублікувала нові яскраві фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Не можна не відзначити неймовірну фігуру знаменитості.

Красуня позувала, сидячи в кріслі. Вона одягла біле боді з відкритою спиною і великим декольте.

Шкіряні шортики обтягнули її стегна і виглядали на тілі чудово.

Великий бюст, тонка талія, пишні стегна й стрункі ніжки - Лопес виглядають фантастично.

Варто відзначити, що красуня також одягла коричневі чобітки на товстому каблуці, які ледь не дотягували до її колін.

Зірка доповнила образ кільцями у вухах, забравши волосся в тугий хвіст.

Джей Ло нахилилася до камери, ледь не впустивши бюст з вирізу. При цьому красуня слухала музику в навушниках і вигляд у неї б серйозним.

"Я не можу дочекатися, коли ви почуєте, над чим ми працюємо ...", - підписала фото артистка.

За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів. Користувачі мережі засипали Лопес компліментами, і висловили величезне бажання почути нову пісню кумира.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес одягла білу маєчку, яка облягла її красиві груди: "Божественна". Чорні лямки комбінезона тяглися до стрункої талії артистки.

Зірка розпустила довге рівне волосся, її макіяж був зроблений з акцентом на пишні вії. Відео вийшло цікавим.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес зробила селфі в дзеркало. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, підкачані руки та ноги.

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