Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес скоро відзначить 51 рік, але виглядає при цьому просто фантастично
Зірка опублікувала нові яскраві фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Не можна не відзначити неймовірну фігуру знаменитості.
Красуня позувала, сидячи в кріслі. Вона одягла біле боді з відкритою спиною і великим декольте.
Шкіряні шортики обтягнули її стегна і виглядали на тілі чудово.
Великий бюст, тонка талія, пишні стегна й стрункі ніжки - Лопес виглядають фантастично.
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Варто відзначити, що красуня також одягла коричневі чобітки на товстому каблуці, які ледь не дотягували до її колін.
Зірка доповнила образ кільцями у вухах, забравши волосся в тугий хвіст.
Джей Ло нахилилася до камери, ледь не впустивши бюст з вирізу. При цьому красуня слухала музику в навушниках і вигляд у неї б серйозним.
"Я не можу дочекатися, коли ви почуєте, над чим ми працюємо ...", - підписала фото артистка.
За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів. Користувачі мережі засипали Лопес компліментами, і висловили величезне бажання почути нову пісню кумира.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес одягла білу маєчку, яка облягла її красиві груди: "Божественна". Чорні лямки комбінезона тяглися до стрункої талії артистки.
Зірка розпустила довге рівне волосся, її макіяж був зроблений з акцентом на пишні вії. Відео вийшло цікавим.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес зробила селфі в дзеркало. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, підкачані руки та ноги.
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