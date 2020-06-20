Зірок можна просто не впізнати

Актори Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон завоювали велику популярність після виходу фільму "Сутінки"

Після виходу першого фільму про вампірів минуло 12 років, акторська кар'єра обох артистів стрімко летить вгору, пише Politeka.net.

Нещодавно стало відомо, що Крістен зіграє роль британської принцеси Діани, а Роберт стане фантастичним героєм Бетменом. До речі, обидва фільми повинні вийти у 2021 році.

Подивімось, як зараз виглядають і чи змінилися названі зірки.

Примітно, що обох акторів немає в Instagram. Зокрема, Роберт Паттінсон пояснив рішення не реєструватися у соцмережі так:

«Ну, я старий і нудний. І у мене прес видно тільки два тижні в році».

Варто відзначити, що Крістен багато разів змінювала імідж, вона робила нові зачіски, але все ж залишалася вірна своєму стилю.

Роберт не втратив своєї чарівності, але при цьому став мужнішим.

Раніше ми писали про те, що Роберт Паттінсон виконає роль Бетмена стало відомо ще в травні минулого року. На цю роль претендував також Ніколас Холт, але боси студії «Warner Bros.» віддали перевагу зірці «Сутінків».

Для цієї ролі Бетмена артист став займатися з бразильським спортсменом і тренером з джиу-джитсу Ріганом Мачадо. Останній опублікувала в Instagram фото тренувань актора, де видно, як його повалили на підлогу.

Раніше повідомлялося, що не всі користувачі мережі виявилися задоволені вибором Крістен Стюарт на роль принцеси Діани.

Юзери вважають, що зовні актриса зовсім не схожа на свою героїню і заявили, що їй буде складно зобразити британський акцент.

Нагадаємо, зірка «Сутінків» поділилася фото з нудистського пляжу.

Як повідомляла Politeka, экс-наречена зірки Роберта Паттінсона закрутила роман зі скандальним актором.

Також Politeka писала, що Крістен Стюарт здивувала шанувальників новим іміджем.