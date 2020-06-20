Звезд можно просто не узнать

Актеры Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон завоевали большую популярность после выхода фильма "Сумерки"

После выхода первого фильма о вампирах прошло 12 лет, актерская карьера обоих артистов стремительно летит вверх, пишет Politeka.net.

Недавно стало известно, что Кристен сыграет роль британской принцессы Дианы, а Роберт станет фантастическим героем Бэтменом. К слову, оба фильма должны выйти в 2021 году.

Давайте посмотрим, как сейчас выглядят и изменились ли названые звезды.

Примечательно, что обоих актеров нет в Инстаграм. В частности, Роберт Паттинсон объяснил решение не регистрироваться в соцсети так:

«Ну, я старый и скучный. И у меня пресс виден только две недели в году».

Стоит отметить, что Кристен много раз меняла имидж, она делала новые прически, но все же оставалась верна своему стилю.

Роберт не потерял своей очаровательности, но при этом стал более мужественным.

Ранее мы писали - о том, что Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмэна стало известно еще в мае прошлого года. На эту роль претендовал также Николас Холт, но боссы студии «Warner Bros.» отдали предпочтение звезде «Сумерек».

Для этой роли Бэтмена артист стал заниматься с бразильским спортсменом и тренером по джиу-джитсу Риганом Мачадо. Последний опубликовала в Инстаграм фото тренировок актера, где видно, как его повалили на пол.

Ранее сообщалось, что не все пользователи сети оказались довольны выбором Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы.

Юзеры посчитали, что внешне актриса совершенно не похожа на свою героиню и заявили, что ей будет сложно изобразить британский акцент.

Напомним, звезда «Сумерек» поделилась фото с нудистского пляжа.

Как сообщала Politeka, экс-невеста звезды Роберта Паттинсона закрутила роман со скандальным актером.

Также Politeka писала, что Кристен Стюарт удивила поклонников новым имиджем.