Україна зараз знаходиться в жалюгідному стані і люди перестали довіряти владі

Про це в ефірі українського телеканалу розповів громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, прості українці не довіряють діям влади і перестають вірити в існування самого китайського вірусу.

"Вони ж думають, що вірусу немає. Чому люди далі від столиці, тим менше вони вірять у вірус. Вони думають, що це вигадки, вони думають, що це все бажання неплатити їм зарплату, вирішувати свої справи, розкрасти фонд проти вірусу, збільшити платежі на медсферу, а там сотні мільярдів гривень...", - пояснив Пальчевський.

Він також попередив, що МОЗ в умовах пандемії не докладає максимум зусиль для боротьби з смертельним вірусом.

"І нарешті: ми почали робити тести. Аж 10 тисяч день. А треба 100 тисяч в день, або 210 тисяч. Вони (топ-чиновники - ред.) зрозуміли, що Зеленський - дуже довірливий і недосвідчена людина. Це дійсно так. Ви пам'ятаєте виступ президента, де він відгукнувся про себе, скромно назвавши "майстрами по боротьбі з вірусом". Жарт, як кажуть в Кварталі, не зайшла. Вони, ці люди, дурять нам голову і зробили все навпаки. Я більше не можу лякати співвітчизників...", - додав громадський діяч в ефірі.

Пальчевський також провів паралелі між ситуацією з вірусом в Україні та Ісландії.

"Ми люди, які хвилюються за кожну душу. У нас кажуть: у нас померло всього 946 осіб... Ну це ж наші люди, вони могли і не померти. І є країни, наприклад Ісландія, де дуже велику кількість хворих, але через системи спостереження і тестування вони вчасно приймали заходи і люди не йшли. Ось що треба було робити", - підсумував Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Раніше Андрій Пальчевський вказав на головну небезпеку всеукраїнського референдуму.

Громадський діяч акцентував увагу на пункті, який стосується питання цілісності України, який нібито не можуть винести на загальний референдум.

"З приводу цілісності України... Якимось чином влада хоче залишити за собою право вирішувати це питання. У людей теж треба запитати... Донбас - залишаємо, віддаємо? З Кримом у сьогоднішньому варіанті - повільно, але вірно танцюючи вальс залишаємо все як є або вимагаємо його повернення? Або як попередній президент, який планував провести там паради? Не вийшло, напевно вдома проводив у колі сім'ї з міністром-базіка, який через два тижні обіцяв нам гучну перемогу...", - впевнено підкреслив Пальчевський.

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