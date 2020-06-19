Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова підкорила зміною іміджу

Даша зайнялася власними проектами і проведенням спортивного марафону після завершенню шоу. При цьому дівчина також почала активно вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram і розповідати про своє життя. Цього разу дівчина з'явилася в новому, іміджі з акуратною зачіскою, чим одразу заінтригувала мережу.

В цей раз щаслива Даша постала в стильному чорному сукні з тонкої тканини і яскравим макіяжем на обличчі. При цьому, як зазначила сама дівчина, їй не вистачало таких перетворень. Схоже, за час участі в шоу дівчина звикла до частих змін образу:

«Нудьгувала по собі красивою )) дякую моїм феям ❤️ @mariia_samharadze @beauty_lab_ny», - написала Даша.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Волосся, як завжди, красиво блищать, доглянута красуня💎😍», «Дар'я прям вау👍», «У такому вигляді ти не просто гарна, а шикарна, а в звичайному житті ти красива 😍💓», «Красуня💞», «Дашка в пір'ї😍😍», «шикарна😍», «Вау🤤🤤💖», «Богиня 😍😍😍😍», «Шикарна дівчина🙈😍❤️», «Дашуль, а нічого що ти і так гарна!??❤️».

Зазначимо, на Instagram фан-сторінці "Холостяка" з'явилася публікація, на якій видно, як раніше виглядала колишня кохана Макса.

При цьому в одному з своіз інтерв'ю Даша розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і помітила, що не подобається собі лише після невдалого фото.

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