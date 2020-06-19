Відома співачка Аліна Гросу показала в незвичайному домашньому відео дитячий образ

Як відомо, останні кілька днів Аліна знімала жартівливі ролики, приміряючи на себе не тільки дитячі, але і дорослі бунтарські образи. Дівчина міняла имдж разом з кольором волосся. Цього разу Аліна вирішила з'явитися перед фанатами в образі дитини, якій не дали кіндер, чим дуже потішила мережу, повідомляє Politeka.

Так, Аліна в дитячому образі вирішила пожартувати про те, що відбувається, коли їй не дають 2Киндер-сюрприз». Дівчина в образі маленької дівчинки состроила миле обличчя і нібито випрошувала на камеру солодощі:

«Коли ти в магазині захотіла кіндер, а тобі його не дозволяють взяти 😅 але ти все одно упрашиваешь....страх дитинства🙈🙄😂 Якщо любиш солодке - став лайк❤️🤪🤪», - написала Аліна.

Шанувальники тут же відповіли:

«Це точно правда😂❤️», «Чому я це дивлюся і червонію😆😆😆😆😆❤️👍», «Від сміху😂😂😂😂», «Коли нові пісні чекати????», «Обожнюю, ти розумниця,клас❤️», «Це відео зробило мій день», «Так схожа на мою доцю)) один в один коли просить щось їй купити))) Клас!!», «Не думаю,для зірки - це норм», «Як же це мило😊❤️💞💞. У багатьох бачила, але у тебе найкраще вийшло🤗💕. І ще чекаємо видосиков».

Зазначимо, в минулому році Аліна представила публіці свого коханого, якого приховувала багато місяців. Після того зірка вразила кадрами з весілля і сімейними фото з світловолосим обранцем Олександром. Через деякий час, Аліна припинила публікувати будь-яку інформацію про дружину і ділитися його фото. Однак, цього разу зірка також вирішила показати, як «ревнує» Олександра в жартівливій і трохи дитячій манері:

«Коли приревнувала улюбленого🤪🤪🤪 і така #паупаупау 🔫🔫🔫 в кожну😅 ви ревниві чи ні?)», - написала Аліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Бачила у Бузовій, у вас крутіше акторську майстерність!🔥», «Ревнива😂», «Ну кому ж ще так личать біляві пасма, як Аліна більше нікому», «Дуже ревнива, можу і помститися😊», «Знімайте краще на 1Х а не на 2Х) а так ви суперррррррр💖 люблю вас 😘😘😘😘😘», «Ти просто супер❤️🔥🔥», «Дивна-Жінка🔥👏», «У тебе животик ще не зростає?», «Аліна на Харлі Квін схожа 🙂», «Іноді проскакує ревнощі,а так ні ...», «Це мінімум ,так-то,ти чудо-чудове😍».

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