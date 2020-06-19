Известная певица Алина Гросу показала в необычном домашнем видео детский образ

Как известно, последние несколько дней Алина снимала шуточные ролики, примеряя на себя не только детские, но и взрослые бунтарские образы. Девушка меняла имдж вместе с цветом волос. В этот раз Алина решила предстать перед фанатами в образе ребенка, которому не дали киндер, чем сильно позабавила сеть, сообщает Politeka.

Так, Алина в детском образе решила пошутить о том, что происходит, когда ей не дают 2Киндер-сюрприз». Девушка в образе маленькой девочке состроила милое лицо и якобы выпрашивала на камеру сладости:

«Когда ты в магазине захотела киндер, а тебе его не разрешают взять 😅 но ты все равно упрашиваешь....страх детства🙈🙄😂 Если любишь сладкое - ставь лайк❤️🤪🤪», - написала Алина.

Поклонники тут же ответили:

«Это точно правда😂❤️», «Почему я это смотрю и краснею😆😆😆😆😆❤️👍», «От смеха, делает Алина, а стыдно нам😂😂😂😂», «Когда новые песни ждать????», «Обожаю, ты умница,класс❤️», «Это видео сделало мой день», «Так похожа на мою доцю)) один в один когда просит что-то ей купить))) Класс!!», «Не думаю,для звёзды - это норм», «Как же это мило😊❤️💞💞. У многих видела, но у тебя наилучше получилось🤗💕. И ещё ждём видосиков».

Отметим, в прошлом году Алина представила публике своего возлюбленного, которого скрывала многие месяцы. После того звезда поразила кадрами со свадьбы и семейными фото со светловолосым избранником Александром. Спустя некоторое время, Алина прекратила публиковать какую-либо информацию о супруге и делиться его фото. Однако, в этот раз звезда также решила показать, как «ревнует» Александра в шуточной и немного детской манере:

«Когда приревновала любимого🤪🤪🤪 и такая #паупаупау 🔫🔫🔫 в каждую😅 вы ревнивы или нет?)», - написала Алина.

Вот что ответили поклонники:

«Видела у Бузовой, у вас круче актерское мастерство!🔥», «Ревнивая😂», «Ну кому ж ще так личать біляві пасма, як Аліна більше нікому», «Очень ревнивая, могу и отомстить😊», «Снимайте лучше на 1Х а не на 2Х) а так вы суперррррррр💖 люблю вас 😘😘😘😘😘», «Ти просто супер❤️🔥🔥», «Дивна-Жiнка🔥👏», «У тебя животик еще не растет?», «Алина на Харли Квин похожа 🙂», «Иногда проскакивает ревность,а так нет ...», «Это минимум ,так-то,ты чудо-чудесное😍».

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