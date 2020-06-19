Актриса і зірка серіалу "Свати" Уляна Іващенко не любить згадувати про участь у популярному проекті

Про це пише Politeka.net.

Відверту заяву зірка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.

Уляна Іващенко, яка зіграла в перших сезонах "Сватів" малу Женю Ковальову, розповіла, що соромитися свого минулого.

Більш того, актриса не любить згадувати про те, що коли-то взагалі брала участь у проекті, і навіть зараз не планує пов'язувати своє життя зі зйомками у фільмах.

За словами Уляни Іващенко, саме через "Сватів" у неї загострилася "зіркова хвороба".

"Я категорично не люблю питання про серіал. Ви всі до цих пір сприймаєте мене в якості актриси, але я нею не є. Я – блогер. Я взагалі не хочу продовжувати роботу в кіно. Від зйомок у мене залишилося дуже неприємне враження. Все було дуже весело, але у мене після них почалася «зоряна» хвороба. Багато неприємних ситуацій сталися в самому процесі. Але я не можу про них розповідати. Тема закрита", - відверто зізналася 17-річна актриса.

Раніше ми повідомляли, в мережі поділилися життєствердною цитатою Тетяни Кравченко, супроводивши її пост фото.

«Треба бути сильною. А куди діватися? Життя змушує! Я не думаю, що можна дозволити собі слабкість. Час інше. Я завжди несла відповідальність за себе сама», - процитували актрису.

Як стало відомо, це уривок з інтерв'ю, в якому Кравченко розповіла про те, що не трапляється із чоловіками. За словами зірки, її особисте життя не склалося, тому зараз вона живе для себе і своїх близьких, а от з чоловіками зав'язала.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" заінтригувала "траурним" чином: "Яка...".

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