Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився романтичним відео, на якому танцює зі своєю дружиною
Популярний український артист поділився милим і одночасно веселим роликом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На відео Ткач танцює під романтичну музику зі своєю дружиною Вікторією. Однак, «перчинки» ситуації додає той факт, що роблять вони це прямо посеред дороги і під проливним дощем.
На кадрах пара посміхається і виглядає дуже щасливою, проте як тільки музика закінчується, подружжя голосно кричить і поспішає сховатися під навісом. На задньому плані можна помітити зупинку і людей, які з інтересом спостерігали за подіями.
Схудла Лорак в "дірявій" сукні здивувала фігурою: "Стала дуже апетитною"
Пенсії та допомога злетять з 1 липня, скільки складе прибавка: "До 17 тисяч..."
Рахунки українців блокують по-новому, в Приватбанку попередили: чиї гроші під загрозою і як врятуватися від "арешту"
П'яна Волочкова з подружкою влаштувала гулянку, камера зняла все: "А під ногами хвіст валяється?"
«Кайфувати можна всюди, було б з ким», - підписав відео Ткач.
Його прихильники почали коментувати пост.
«Ви такі милі я вас обожнюю здоров'я і щастя вам а любов у вас і так є», «Як романтично я вас обожнюю», «Спогади на все життя», «Романтика», «Краса, під дощем», «Танці під дощем з коханою жінкою! Що може бути краще ?! Кайфуйте! Ви найкращі!», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Ткач насмішив відео, на якому знімає себе крупним планом і раптом починає диміти. У нього округлюються очі, він намагається зрозуміти, що ж сталося. І раптом пар пропадає.
Судячи з усього, Ткач використовував дим від праски, щоб обіграти кумедний момент. Таким чином він ніби скипів. До речі, на відео видно, що актор перебуває в гримерці або в костюмерній.
«Головне в житті не паритися)», - підписав фото актор.
Нагадаємо, переляканий Ткач із «Квартал 95» не стримався і закипів прямо на роботі.
Як повідомляла Politeka, Ткач із "Квартал 95" з закривавленим обличчям розповів про свою біду, відео.
Також Politeka писала, що перекошений Ткач із «Квартал 95» звернувся до українців, в мережі ажіотаж.