Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився романтичним відео, на якому танцює зі своєю дружиною

Популярний український артист поділився милим і одночасно веселим роликом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео Ткач танцює під романтичну музику зі своєю дружиною Вікторією. Однак, «перчинки» ситуації додає той факт, що роблять вони це прямо посеред дороги і під проливним дощем.

На кадрах пара посміхається і виглядає дуже щасливою, проте як тільки музика закінчується, подружжя голосно кричить і поспішає сховатися під навісом. На задньому плані можна помітити зупинку і людей, які з інтересом спостерігали за подіями.

«Кайфувати можна всюди, було б з ким», - підписав відео Ткач.

Його прихильники почали коментувати пост.

«Ви такі милі я вас обожнюю здоров'я і щастя вам а любов у вас і так є», «Як романтично я вас обожнюю», «Спогади на все життя», «Романтика», «Краса, під дощем», «Танці під дощем з коханою жінкою! Що може бути краще ?! Кайфуйте! Ви найкращі!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач насмішив відео, на якому знімає себе крупним планом і раптом починає диміти. У нього округлюються очі, він намагається зрозуміти, що ж сталося. І раптом пар пропадає.

Судячи з усього, Ткач використовував дим від праски, щоб обіграти кумедний момент. Таким чином він ніби скипів. До речі, на відео видно, що актор перебуває в гримерці або в костюмерній.

«Головне в житті не паритися)», - підписав фото актор.

Нагадаємо, переляканий Ткач із «Квартал 95» не стримався і закипів прямо на роботі.

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