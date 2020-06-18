Корейська модель Кім Чи, яку називають місцевою Кім Кардаш'ян, похвалилася неймовірними вигинами у відвертому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«До літа готова!» - коротко йдеться у підписі.
Уточнимо, що на знімку Кім Чи позує в крихітному боді, який максимально підкреслює її значні форми. При цьому особа дівчина вирішила прикрити за допомогою великих очок. Кадр став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Божественний ракурс», «розкішний вигляд», «це просто космічний вигляд», «красуня!», «богиня», «ось це я розумію, підготувалася так підготувалася», - пишуть вони.
До цього ми повідомляли, що модель Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардашьян, в сукні з вирізом зізналася, що любить пристрасть.
«Робіть все в житті з пристрастю, боріться, любіть, плачте тільки до тих пір, поки це не набридне... 🤎», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кім Чи позує в сукні з вирізом, демонстративно задерши ногу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Чорт, хороша», «виглядаєш в цьому платті просто оревно», «класика тобі до лиця», «лялечка», «вогонь!», «от що значить краса», «божественний вигляд», «красуня!», - пишуть вони.
Нагадаємо, соковита корейська Кардашьян зняла білизну і показала всю себе
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