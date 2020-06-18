В Україні планується нове підвищення прожиткового мінімуму, і воно пройде в два етапи

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Politeka.net.

Так, прожитковий мінімум будуть підвищувати у два етапи, тому що зробити це одним махом неможливо.

"Чому швидко це можна зробити? Тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив'язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати”, – пояснив політик.

Зазначимо, що прожитковий мінімум в Україні піднімуть 1 липня, він складе 2 118 гривень. У зв'язку з цим також зміниться розмір пенсій, субсидій, матеріальної допомоги військовим і аліментів.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня 2020 року, тоді ПМ повинні підняти до 2 189 гривень.

Раніше стало відомо, на скільки може зрости мінімальна зарплата в Україні після закінчення карантину. За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, вже у другому півріччі "мінімалка" може зрости більш ніж на 500 гривень.

У Держстаті, в свою чергу, підкреслили, що середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2020 року зменшилася на 8,9% порівняно з березнем. Тобто, розмір зменшився майже на тисячу гривень.

Нагадаємо, рахунки українців блокують по-новому, в Приватбанку попередили: чиї гроші під загрозою і як врятуватися від "арешту".

Як повідомляла Politeka, українцям повернуть сотні гривень, Мінфін прийняв екстрене рішення.

Також Politeka писала, що "податок" на комп'ютери, смартфони і телевізори вдарить по рахунках українців: скільки грошей доведеться віддати.