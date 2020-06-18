В Україні планується нове підвищення прожиткового мінімуму, і воно пройде в два етапи
Про це під час спілкування з журналістами заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Politeka.net.
Так, прожитковий мінімум будуть підвищувати у два етапи, тому що зробити це одним махом неможливо.
"Чому швидко це можна зробити? Тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив'язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати”, – пояснив політик.
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Зазначимо, що прожитковий мінімум в Україні піднімуть 1 липня, він складе 2 118 гривень. У зв'язку з цим також зміниться розмір пенсій, субсидій, матеріальної допомоги військовим і аліментів.
Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня 2020 року, тоді ПМ повинні підняти до 2 189 гривень.
Раніше стало відомо, на скільки може зрости мінімальна зарплата в Україні після закінчення карантину. За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, вже у другому півріччі "мінімалка" може зрости більш ніж на 500 гривень.
У Держстаті, в свою чергу, підкреслили, що середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2020 року зменшилася на 8,9% порівняно з березнем. Тобто, розмір зменшився майже на тисячу гривень.
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