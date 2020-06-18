Такого від зірки не очікував ніхто

Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова відверто зізналася шанувальникам, які почуття відчуває до жінок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, у Чехової цікавляться, чи правда, що вона є бісексуалкою.

«Кажуть, ви бісексуалка. Це так?» - запитують у неї.

Звернемо увагу, що свою відповідь Чехова супроводжувала пікантним знімком, на якому цілується з дівчиною.

«З женіної я хіба що тільки цілувалася при зустрічі або якщо була така задача по ролі. Я абсолютно на 100% гетеросексуально», - відповіла вона.

Уточнимо, що шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, адже знімок Чехова вирішила викинути у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула бездоганним зовнішнім виглядом і справила фурор.

«Моє обличчя повністю відображає мої думки. Про що я думаю?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Чехова позує в блискучому макіяжі та синьому платті, демонструючи бездоганний зовнішній вигляд. Її прихильники кинулися наввипередки, вгадуючи думки кумира.

«Бомба!», «Дуже дуже красива губи», «А чи не послати всіх.... Мабуть, не час зараз...», «Ой, у мене такі ж сережок», «Про любов», «про принца», «думки про прекрасне», - пишуть вони.

Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів

Також Politeka писала, що Чехова безсовісно блиснула апетитним силуетом в тонкій піжамі

А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри