Украинская певица Тина Кароль поразила архивными кадрами со съемок для клипа с Юлией Саниной

Как известно, не так давно Тина Кароль и Юлия Санина выпустили клип к фильму "Віддана", чем поразили сеть. Трогательные образы двух женщин сразу же покорили поклонников артисток. Новые кадры со съемок, которые ранее не появлялись в сети, были представлены на фан-странице «ФанТина» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

О новой композиции Тина рассказала так: «Это о выборе, вызове и пути каждой женщины, потому что все мы рождаемся свободными, но общество постепенно лишает нас такой привилегии. Трек актуален и созвучен тем темам, о которых сегодня мы все пытаемся говорить шепотом».

Тогда же и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина подчеркнула, что с Тиной они давно хотели записать что-то вместе, при этом они много раз рассматривали самые разные композиции.

«"Вільна" не похожа на творчество The Hardkiss, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то иное, то, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта. Это гимн современной, сильной женщины», - рассказала ранее Юлия. Поклонники, как и ожидалось, бурно отреагировали на закулисные съемки, отметив, что в глазах у звезд "много боли".

До этого на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы кадры с соблазнительной Кароль, которой уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами мужчинами поддается бурным обсуждениям.

На представленном кадре Тина позировала в светлом костюме и сидя на красном мягком кресле. При этом звезда озорничает - показывает язык, в то время, как сам Манифест стоит позади нее и, держась за голову, улыбается.

"Когда мое присутствие не обязательно. Ведь есть прекрасная Кароль", - коротко и лаконично он подписал кадр мужчина у себя. На фан-аккаунте в Инстаграм поклонники оказались довольно красноречивы - такое милое фото им понравились. По их словам Кароль выглядит просто фантастически.

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