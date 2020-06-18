Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала ніжний образ

На фото Даша позувала в білому халаті, тапочках і з рушником на голові. Красуня сиділа на краю ванни і закрила очі від задоволення. Фотограф зробив знімок на тлі просторих вікон, тому кадр вийшов дуже ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Райський куточок", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Вау", "Яке круте фото", "Даша ви мені дуже подобаєтесь,мені подобається, як ви виглядаєте,я вами захоплююсь!".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася фігурою в облягаючому одязі в сітку.

Уточнимо, що на знімку Астаф'єва позує в облягаючому одязі, демонструючи бездоганну фігуру. Знаменитість задерла руки і елегантно дивиться вгору. Звернемо увагу, що фотографом Астаф'євої виступила її близька подруга – ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

Повідомлялося, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться будинку без білизни перед подругою.

Цього разу співачка блиснула фігурою в домашньому вигляді перед подругою Сонею Плакидюк. Дівчата показали, як веселилися в президентському готелі та продемонстрували свої головні достоїнства. Яскравий кадр Соня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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