Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася топом найсміливіших поз

Після перемоги на шоу і розставання з чоловіком, який "зрадив" Даші під час зйомок, дівчина вирішила приділити час собі коханій і тепер активно веде свій профіль в Instagram, розповідає про життя і не боїться демонструвати зайве після схуднення. Не секрет, що Даша скинула більше 8 кілограм і повністю змінилася після збільшення губ.

Самій дівчині це дуже подобається, тому вона спокійно ділиться жаркими кадрами зі зйомок. Приміром, цього разу вона показала, як позувала для пікантної зйомки, в якій вона була одягнена лише в чорну кроп-кофту і нижню білизну, зовсім не приховує її достоїнств.

"Пустотливий характер і спокій, гумор і серйозність, грубість і жіночність ... це все я та я зовсім не хочу змінюватися. Я не хочу будувати з себе не зрозуміло кого, не хочу підтримувати певний образ, якому не відповідаю і точно не хочу переступати через себе, щоб усім подобатися. Часто читаю, що я одночасно і така вся шикарна дівчина, і «своя в дошку» 😃. Це, дійсно, про мене", - розповіла Даша про свою поведінку.

Раніше Даша, вчора признавшаяся, що закохана, розповіла є на проекті сценарій. Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

А ось Даша підкреслила, що на проекті сценарію все ж немає. Всі події відбуваються природним чином. Після декількох тижнів дівчата просто звикають до камер і взагалі не звертають на техніку ніякої уваги.

"Це ж реаліті-шоу. Ми ж там не всі актори. Ніякого сценарію немає. Тут і зараз реагуєш. Ось ситуація – ось твоя реакція. Стоп камера і нас розводять з холостяком. Спілкування з ним відбувається виключно в кадрі. Немає такого, що ми спілкуємося поза кадром", – розповіла дівчина в інтерв'ю програмі TrueStory на YouTube-каналі.

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