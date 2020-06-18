34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук порадувала шанувальників новим яскравим фото
Як передає Politeka.net, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися проскролльте вниз)
На фото Березня Адамчук позує сидячи на балконі на тлі білих троянд. При цьому всі увагу притягують губи артистки, нафарбовані яскравою помадою. Здається що звести з розуму можна одними лише такими губами. Очі Адамчук тільки злегка підведені, волосся призібрані. Образ доповнюють акуратні сережки і кулон.
«Що для вас душевний спокій?», - написала артистка в підписі до фото.
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При цьому сама Адамчук не стала коментувати тему в пості. Однак раніше вона розповідала, що одним із способів підтримки душевного спокою для неї є масаж.
«Це і задоволення, і можливість підтримувати себе в хорошій фізичній і душевної формі. Також вважаю, що потрібно виділяти хоча б один день на тиждень для повного релаксу. Я сама до цього йду», - зізналася артистка.
Також вона розповідала, що серед правил її живлення - обов'язковий сніданок. Крім того, через день вона робить собі процедури для особи, наприклад, маски.
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