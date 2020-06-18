Українська телеведуча Катя Осадча з'явилася в розкішному блискучому платті і капелюшку

У себе в Instagram красуня опублікувала фото з вечірки або зйомок, передає Politeka.net. Осадча вибрала дуже красиве і незвичайне плаття. Вона спустила його з плечей, зробивши акцент на декольте. А довжина сукні дозволила зробити акцент на струнких ніжках ведучої, яка раніше була моделлю. Дівчина широко посміхалася і позувала на камеру.

«Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще) бережіть себе і близьких», - підписала фото телеведуча.

За годину пост Осадчої зібрав майже 9 тисяч лайків. Не стрималися і залишили лайк під фото ведучої Ірина Білик, Катерина Кухар, Даша Астаф'єва та інші зірки. Шанувальники залишили у коментарях масу відгуків, як хороших, так і поганих.

«Звідки у вас стільки грошей на шикарний будинок, на машину, і все інше, багаті батьки були?», «Ви тут така красуня, без коментарів», «Красуня», «А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги...Такі ноги-ноги, даються лише небагатьом!», «Катя, Ви неймовірно красива! Я Вами захоплююсь!», «Така весела і енергійна)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча поїхала кататися на яхті по Дніпру. Босонога і щаслива Катя позувала на носі судна.

Нагадаємо, що зухвала Осадча налякала видом з чорними очима, мережа кипить: «Зав'язуйте з…».

Як повідомляла Politeka, роздягнена Осадча потрясла видом на відпочинку, поки Горбунов відвернувся: "А де Юріни...".

Також Politeka писала, що Осадча без макіяжу і в обнімку з Горбуновим показала, як виглядають у звичайному житті: "Супер".