Українська телеведуча Катя Осадча з'явилася в розкішному блискучому платті і капелюшку
У себе в Instagram красуня опублікувала фото з вечірки або зйомок, передає Politeka.net. Осадча вибрала дуже красиве і незвичайне плаття. Вона спустила його з плечей, зробивши акцент на декольте. А довжина сукні дозволила зробити акцент на струнких ніжках ведучої, яка раніше була моделлю. Дівчина широко посміхалася і позувала на камеру.
«Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще) бережіть себе і близьких», - підписала фото телеведуча.
За годину пост Осадчої зібрав майже 9 тисяч лайків. Не стрималися і залишили лайк під фото ведучої Ірина Білик, Катерина Кухар, Даша Астаф'єва та інші зірки. Шанувальники залишили у коментарях масу відгуків, як хороших, так і поганих.
«Звідки у вас стільки грошей на шикарний будинок, на машину, і все інше, багаті батьки були?», «Ви тут така красуня, без коментарів», «Красуня», «А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги...Такі ноги-ноги, даються лише небагатьом!», «Катя, Ви неймовірно красива! Я Вами захоплююсь!», «Така весела і енергійна)», - пишуть користувачі мережі.
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