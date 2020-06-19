Красуня не тільки вміють, але і люблять читати

Настя Каменських, Світлана Лобода, Христина Асмус та інші зірки показали, як люблять проводити дозвілля

На першому кадрі була Настя Каменських. Красуня любить читати і не соромиться це показувати. В одній з публікацій Настя показала, як лежить на ліжку і гортає книжку, поки поруч сидить її домашній улюбленець - собака. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже Тетяна Котова, яка демонструє себе в нічній сорочці. Красуня сиділа на дивані і взялася рукою за волосся, щоб фото було максимально спокусливим. Зірка зазначила, що любила читати про кохання і стосунки.

На наступному фото вже Анфіса Чехова. Як можна помітити, дівчина не проти під перегортання журналу або книги випити келишок алкогольного напою. Зірка сиділа на ліжку, а поруч можна побачити її домашнього улюбленця - собаку.

На четвертому фото вже Світлана Лобода. Красуня тримала в руках книжку і щось показувала для своєї дочки. Фото вийшло дуже ніжним і сімейним.

Заключає топ Христина Асмус. Дівчина показала книжку, з якої вона сиділа в кафе, позуючи поруч біля популярного актора. Красуня розповіла, що пообіцяла прочитати роман і зробила це. Зірка зазначила, що роман їй сподобався і вона всім його радить.

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