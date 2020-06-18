Гаряча учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова сколихнула мережа несподіваним фото

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

На новому знімку Ульянова позує в довгій сукні кольору фуксії і кросівках.

«Ти неймовірна❤️ Любимо тебе дуже❤️❤️❤️», «Дашенька красуня неземна», «Даша ти супер!!!!!!!👍👍👍👍👍», «Нарешті-то не чорний», - захоплюються нею фоловерів.

При цьому багатьох хвилює питання її відносин з «холостяком».

«У мене питання ви разом з Холостяком або ні, а то весь карантин був змушений дивитися це шоу, але так і не зрозумів», «А чому ти не выкладиваешь фото з Максом?», «Всі знають що вони не разом», - зав'язалося обговорення в коментарях.

А деяким навіть здалося, що Ульянова вагітна.

«Мені здається, чи у Даші є живіт, буде поповнення?», «Животик Дашуля, животик», - пишуть вкомментариях.

Як відомо, шоу завершилося оглушливої перемогою Даші і епічним розривом відносин на пост-шоу з Максом Михайлюком через його зради. Дівчина припинила стосунки з чоловіком після того, як дізналася правду.

Через якийсь час вона розповіла, що знову закохана.

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