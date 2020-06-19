У світі шоу-бізнесу зіркові пари привертають до себе дуже багато уваги, так само як і їх весілля, розлучення і новини про поповнення в сім'ї

Однак, ні одні ідеальний шлюб не застрахований від переживань, конфліктів та інших потрясінь. Деякі пари розпадаються, як до шлюбу, так і після. Зоряні закохані не виключення. Тим не менш, після розлучення життя не закінчується. Деяким актрис, співачок і артисткам набагато простіше виховувати дітей поодинці.

Представляємо вашій увазі топ знаменитостей, які виховують дітей самі, без чоловіків.

Знаменита співачка Мадонна двічі була заміжня — і обидва рази невдало. За словами Мадонни, головне в її житті – це діти.

«Сьогодні мої смаки і пріоритети змінилися. Діти — любов всього мого життя. Вони всі такі різні і одночасно здаються мені єдиним цілим», — говорила Мадонна, яка виховує двох рідних дітей — Лурдес і Рокко і двох прийомних — Девіда і Мерсі.

Тіна Кароль виховує одна свого сина Веніаміна. Після смерті коханого чоловіка Євгена Огіра, зірка залишилася одна і з тих самих пір не заводить відносин. Принаймні публічно.

Тіна також намагається не показувати Веніаміна на публіку, хоча кмітливий молодий чоловік дуже полюбився шанувальникам Кароль. Сам він навчається в Лондоні, отримує відмінні оцінки і кожні канікули проводить з Тіною. Останнім часом зірка почала часто розповідати про свою дитину.

Ані Лорак залишилася разом з дочкою удвох після розлучення зі своїм чоловіком Муратом. Зірка кинула чоловіка після того, як він їй зрадив і незважаючи на всі проблеми спокійно пережила цей факт, завела нові відносини і нещодавно навіть відсвяткувала свято маленької Софії в сімейному зоряному колі.

На святі був присутній і чоловік знаменитості – Єгор Гліб, відносини з яким вона не афішує. До речі, Кароліна дозволяє дочки спілкуватися з батьком і не перешкоджає їх відносин.

Вперше Світлана Лобода стала мамою 9 квітня 2011 року. Тоді на світ з'явилася її донька, яку співачка назвала рідкісним ім'ям Євангеліна. Батьком дівчинки є танцюрист балету Freedom Андрій Цар, у цивільному шлюбі з яким артистка прожила кілька років.

Після розставання Світлана припинила згадувати про чоловіка, але зазначила, що не забороняла дочки спілкуватися з батьком.

А два роки тому Світлана стала мамою вдруге. При цьому ні личко дочки, ні особистість батька зірка не розкриває, тримаючи все в найсуворішому секреті. Сама артистка щаслива, оскільки свої відносини тримає таємно від публіки.

Шерон Стоун після важкого розлучення з другим чоловіком, журналістом Філом Бронштейном, дуже постраждала – їх прийомний син Роуен за рішенням суду залишився з батьком. Можливість бачити хлопчика, який живе з Бронштейном в Сан-Франциско, тільки по вихідних не влаштовувала Шерон. І щоб впоратися з втратою, актриса усиновила двох дітей. Актриса стала мамою Лерда, рік тому в їхньому будинку з'явився Куїнн.

А ось Брітні Спірс незважаючи на всі перипетії, залишається щаслива зі своїми синами. Стандартний режим дня зірки — відвезти синів до школи, потім репетиції, забрати синів і разом повечеряти. Співачка так переродилася, що відносини зі своїми останніми бойфрендами припиняла із-за того, що ті не були зацікавлені в продовженні роду.

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