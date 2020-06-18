Знаменита артиска Ані Лорак показала струнку фігуру в стильному чорному платті

Як відомо, Кароліна схудла на більш ніж десять кілограм і вже кілька років підтримує фігуру у відмінній формі. Сама зірка не раз розповідала, що овочі і фрукти є в її раціоні постійно, щоб худнути правильно та із задоволенням. Перекуси протягом дня перестали бути для Ані проблемою. А біг і заняття спортом - вже невід'ємна частина її життя.

Схоже, це дійсно правда, адже в новій фотосесії зірка виглядала доглянутою, щасливою і досить стрункою. За час карантину співачка зовсім не поправилася. На нових кадрах співачка позувала у модному чорному платті з акуратними вирізами на ребрах. До речі, такі наряди є своєрідною родзинкою артистки, які вона демонструє на концертах і світських заходах.

«У голові крутиться: що нас чекає? Який він – завтрашній день? І розумієш одне: є тільки «СЬОГОДНІ». Сьогодні треба бути щасливим! Кожен день, як життя в мініатюрі», - написала Кароліна під новими фото.

Шанувальники тут же відповіли:

«Бажаю гарного денечка🤩», «День стає щасливим під час прослуховування Ваших пісень😍❤️», «найкрасивіша❤️», «Янголятко!❤️», «скучили по вам❤️», «Прекрасна Кароліна👑💋», «Богиня😍🙏❤️», «Прекрасна 😍», «Які мудрі слова🙏😘», «Кароліночка повністю згодна з Вами!❤️», «Чудового Вам дня і настрою😘 красуня😍», «Найкрасивіша ❤️😘», «Я теж так думаю.. хоч і сумно звичайно від туманного "завтра"».

До цього на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила уривок з шоу-концерту "Diva". Лорак заспівала один зі своїх хітів, вбравшись в яскравий купальник. Крім того, в пляжних костюмах виступали чоловіки з її балету, які підхоплювали співачку під час танцю і носили на руках.

«Божевільна 🍸 Так хочеться божевільного літа! Сонце, море, пляж! 🌊☀️🏖 Як проходить ваше літо? Куди хотіли б відправитися відразу після відкриття кордонів?», - запитала Кароліна у шанувальників.

Фанати неоднозначно сприйняли побачене, вирішивши, що це занадто відверто для сцени.

"В купальнику виступати на сцені, скоро голими вже почнуть", "Все добре, але в купальниках на пляж!!! Так оголюватися на сцені, навіщо?!", "Не треба в купальнику виступати (((", "Чому весь час в купальниках ? Комплекс ? На сцені хочеться бачити артиста, а не чортзна-що", - пишуть в коментарях.

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