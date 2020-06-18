Знаменитая артиска Ани Лорак показала стройную фигуру в стильном черном платье

Как известно, Каролина похудела на более чем десять килограмм и уже несколько лет поддерживает фигуру в отменной форме. Сама звезда не раз рассказывала, что овощи и фрукты есть в ее рационе постоянно, чтобы худеть правильно и с удовольствием. Перекусы в течение дня перестали быть для Ани проблемой. А бег и занятия спортом - уже неотъемлимая часть ее жизни.

Похоже, это действительно правда, ведь в новой фотосессии звезда выглядела отдохнувшей, счастливой и весьма стройной. За время карантина певица совсем не поправилась. На новых кадрах певица позировала в модном черном платье с аккуратными вырезами на ребрах. К слову, такие наряды являются своеобразной изюминкой артистки, которые она демонстрирует на концертах и светских мероприятиях.

«В голове крутится: что нас ждёт? Какой он – завтрашний день? И понимаешь одно: есть только «СЕГОДНЯ». Сегодня надо быть счастливым! Каждый день, как жизнь в миниатюре», - написала Каролина под новыми фото.

Поклонники тут же ответили:

«Желаю хорошего денечка🤩», «День становится счастливым во время прослушивания Ваших песен😍❤️», «Самая красивая❤️», «Ангелочек!❤️», «соскучились по вам, вы стали такой аппетитной❤️», «Прекрасная Каролина👑💋», «Богиня😍🙏❤️», «Прекрасна 😍», «Какие мудрые слова🙏😘», «Каролиночка полностью согласна с Вами!❤️», «Прекрасного Вам дня и настроения😘 красавица😍», «Самая Красивая ❤️😘», «Я тоже так думаю.. хоть и грустно конечно от туманного "завтра"».

До этого на своей странице в Инстаграм артистка разместила отрывок из шоу-концерта "Diva". Лорак спела один из своих хитов, нарядившись в яркий купальник. Кроме того, в пляжных костюмах выступали мужчины из ее балета, которые подхватывали певицу во время танца и носили на руках.

«Сумасшедшая 🍸 Так хочется сумасшедшего лета! Солнце, море, пляж! 🌊☀️🏖 Как проходит ваше лето? Куда хотели бы отправиться сразу после открытия границ?», - спросила Каролина у поклонников.

Фанаты неоднозначно восприняли увиденное, решив, что это слишком откровенно для сцены.

"В купальнике выступать на сцене, скоро голыми уже начнут", "Все хорошо, но в купальниках на пляж!!! Так обнажаться на сцене, зачем?!", "Не надо в купальнике выступать (((", "Почему все время в купальниках ? Комплекс ? На сцене хочется видеть артиста, а не черти что", - пишут в комментариях.

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