Популярный актер Кит Харингтон, который прославился благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», резко сменил имидж

Фотографы поймали актера, когда он гулял с собакой и опубликовали его фото в сети. Кит полностью обстриг свою роскошную шевелюру, за которую его любили миллионы поклонниц по всему миру. На фото актер выглядит почти лысым. Одет Кит был в обтягивающие светлые джинсы и футболку.

«Кит с его новой прической!», - подписано фото на фан-страничке актера в Инстаграм.

Новый имидж артиста вызвал бурю эмоций у его поклонников. Они оставили под постом массу комментариев.

«Нееет. Это не подходит ему», «Никто не смотрит на его волосы», «Где Джон Сноу?», «Он лысый», «Пожалуйста скажите мне, что это было для его следующей роли», «Это мило, но мне нравятся его волосы», «Это шутка», «Кит выглядит разорванным», «Сноу, решил подстричься... Я думал, ты любишь свои волосы, больше чем девок», «Теперь мы видим, что облысение близко», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что актера теперь действительно трудно узнать, ведь он избавился от главных моментов в своей внешности, которые роднили его с его персонажем.

Отметим, что после «Игры престолов» у 33-летнего актера было несколько незначительных ролей, но в скором времени он появиться в новом фильме Marvel «Вечные», где сыграет с Анджелиной Джоли.

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