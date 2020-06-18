ПриватБанк без попередження відключає українцям популярну послугу
Негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін, повідомляє Politeka.net.
Клієнт, що користується послугами банку вже багато років (універсальна карта і розрахунковий рахунок), за весь час роботи ніколи не значився боржником, всі кредити по карті закривалися вчасно. Незважаючи на те, що в плані його фінансового становища нічого не змінилося, у червні йому відключили послугу "Оплата частинами". Це сталося в односторонньому порядку, і це право банку — претензія в іншому.
Ні поштою, ні через смс, ні через додаток Приват24 клієнта не попередили про відключення послуги. ПриватБанк порушив власні умови: банк повинен надіслати повідомлення протягом 24 годин з моменту відключення.
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У відповідь на прохання дати роз'яснення, що сталося, у фінустанові просто заявили: "кредитний відділ банку прийняв рішення".
"В голову лізе тільки одне пояснення, якщо моя платоспроможність не погіршилася, про що банк прекрасно знає бачачи рухи як по карті універсальній так і на розрахунковому рахунку, то значить проблеми у банку", - вважає клієнт.
Нагадаємо, рахунки українців блокують по-новому, в Приватбанку попередили: чиї гроші під загрозою і як врятуватися від арешту".
Як повідомляла Politeka, через ПриватБанк українцям повернуть сотні гривень після термінового рішення Кабміну.
Також Politeka писала, що ПриватБанк блокує карти українців, у службі безпеки дали роз'яснення.