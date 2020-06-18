Актриса Беррак Тюзюнатач, що прославилася після ролі Михрюннисы-султан в серіалі «Великолепный век», переживає велику особисту драму

35-річна Беррак Тюзюнатач ніяк не може налагодити особисте життя. Черговий роман зірки закінчився буквально днями. Беррак розлучилася з 42-річним Берком Суябатмазом після восьми місяців відносин.

Цікаво, що коли починався їхній роман Берк був одружений на телеведучій Бурджу Эмерсой. Спочатку закохані приховували свої стосунки, але після того як Суябатмаз оформив розлучення з дружиною в 2019 році, Тюзюнатач стала регулярно постить спільні фотографії з бойфрендом. Правда, зараз актриса видалила всі фото з Берком.

Нагадаємо, раніше в цьому році з'явилася інформація про те, що Тюзюнатач збільшила груди.

«Визнаю, що зробила операцію зі збільшення грудей, але не шкодую про це. Жінкам властиво прагнути до ідеалу», — визнавалася актриса.

Зазначимо, багато критикували її за такий крок. Адже і до операції багато називали Тюзюнатач найкращою актрисою Туреччини.

Але, незважаючи на красу, зірці не вдається налагодити особисте життя, хоча вона сама зізнавалася, що готова до сімейного життя і хотіла б завести дітей.

Однак, поки на її рахунку тільки скандальні романи, які закінчуються розривом. Так, Беррак була у відносинах з турецьким актором Неджатом Ишлером, але стосунки не склалися.

З 2014 року актриса почала зустрічатися з хірургом Маджитом Битаргилом, в середині 2015 року пара розлучилася.

В 2015 році вона почала зустрічатися з Бирканом Сокуллу, який на той момент був одружений на актрисі Айтен Асли Енвер. Відносини Биркана і Беррак тривали кілька років. Тоді навіть говорили, що вони от-от поберуться, але цього так і не сталося.

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