Известная певица Алина Гросу показала в необычном домашнем видео очередную смену имиджа

Звезда любит примерять на себя самые разные образы - не так давно молодая певица решилась сменить прическу и цвет волос, пусть и не на долго. Ради забавного ролика, девушка превратилась в эффектную синеволосую школьницу. А сегодня она решила снять комичный ролик о том, как она "ревнует к мужу", сообщает Politeka.

В прошлом году Алина представила публике своего возлюбленного, которого скрывала многие месяцы. После того звезда поразила кадрами со свадьбы и семейными фото со светловолосым избранником Александром. Спустя некоторое время, Алина прекратила публиковать какую-либо информацию о супруге и делиться его фото. Однако, в этот раз звезда решила показать, как «ревнует» Александра в шуточной и немного детской манере:

«Когда приревновала любимого🤪🤪🤪 и такая #паупаупау 🔫🔫🔫 в каждую😅 вы ревнивы или нет?)», - написала Алина.

Вот что ответили поклонники:

«Видела у Бузовой, у вас круче актерское мастерство!🔥», «Ревнивая😂», «Ну кому ж ще так личать біляві пасма, як Аліна більше нікому», «Очень ревнивая, могу и отомстить😊», «Снимайте лучше на 1Х а не на 2Х) а так вы суперррррррр💖 люблю вас 😘😘😘😘😘», «Ти просто супер❤️🔥🔥», «Дивна-Жiнка🔥👏», «У тебя животик еще не растет?», «Алина на Харли Квин похожа 🙂», «Иногда проскакивает ревность,а так нет ...», «Это минимум ,так-то,ты чудо-чудесное😍».

Также на похожих новых кадрах Алина показала, как веселится перед объективом в милом образе школьцы и как проказничает на камеру с небольшим леденцом в руках. При этом озорливости образу звезды придает прическа - детские высокие хвостики по бокам и смена цвета волос - нежно фиолетовый с синим оттенки смотрелись на светлых локонах Гросу довольно гармонично.

«Сколько бы вы мне дали лет, если бы не знали мой настоящий̆ возраст?🤪🙄😊 Кому в душе тоже не больше 17?)))», - написала Алина под новым роликом в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«🤣🤣🤣Алина приветик🌷я видела тебя в глобусе с мамой тебе тогда было лет 5 ты как куколка была малышкой🌷», «Не знаю сколько лет, думаю где-то 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Класс💛💛💛💚💚💚», «Тебе будто снова 15😻💥🤗 на этом видео ))», «Алина, ты лучшая😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Лет 20😊».

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