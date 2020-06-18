Счета українців почали блокувати по-новому

Про ситуації, жертвою якої він став, розповів Антон Ткачов. Йому заблокували гроші на банківських рахунках, відкритих в «Приватбанку» і monobank, пише AIN.

Справа була так: 15 квітня Антона Ткачова оштрафували за порушення правил паркування, але за фактом виписали штраф за перевищення швидкості, так як сума штрафу в цьому випадку нижче. Чоловік одразу ж сплатив штраф, при цьому він зазначив, що міг випадково вибрати при оплаті неправильну категорію (парковки, а не порушення ПДР), ймовірно тому оплату не помітили.

11 червня рахунку Антона у «Приватбанку» і monobank заблокували за розпорядженням виконавчої служби. При цьому monobank, заблокував суму, зазначену в постанові, а «Приватбанку» — весь рахунок.

В службі підтримки банків клієнту ні чим не допомогли і направили його до виконавчої служби. Тоді він відправив виконавчій службі за Viber квитанцію про оплату — і в той же день чиновники направили розпорядження про зняття блокування з рахунків клієнта.

У monobank кошти відразу розблокували, а в «Приватбанку» повідомили, що на це буде потрібно 1-2 дні.

У прес-службі "Приватбанку" розповіли, що розпорядження про блокування із-за несплаченого штрафу надходять у банк від Державної виконавчої служби автоматично — через спеціальну систему. Якщо в розпорядженні не зазначено, який саме рахунок і на яку суму блокувати, банк змушений заблокувати відразу все. Термін зняття блокування 1-3 робочих дні після надходження відповідного запиту.

При цьому в «Приватбанку» стверджують, що сервіс оплати штрафів через «Приват24» працює без збоїв, і відомості про оплату відразу підтягуються в системі МВС. Якщо ж штраф потрапив в ГІС, значить він не був сплачений своєчасно.

У ДВС інша процедура — вони не запитують дані про оплату. Крім того, при виконавче провадження до суми штрафу додається оплата стягнення.

У monobank заблокували тільки суму заборгованості. Розпорядження від ДВС — як про блокування, так і розблокування — monobank отримує через спеціальний API виконавчої служби, що дозволяє реагувати в найкоротші терміни.

Юристи пояснюють, що в постанові про арешт рахунків виконавець обов'язково вказує, в якому розмірі він блокує кошти людини (у разі Антона Ткачова як раз є порушення з боку «Приватбанку» за блокування всіх грошей на рахунку, а не тієї суми, яку вказав виконавець) і обов'язково зазначає, що арешт не повинен накладатися на захищені (зарплатні, пенсійні) рахунки.

Ця постанова він і відправляє в банк. З «ПриватБанком» і monobank у виконавця діє електронний документообіг — тобто постанови при підписанні ЕЦП виконавцем у той самий день потрапляє в банк.

На жаль, з іншими банками обмін документами здійснюється в письмовій формі (що збільшує в середньому термін отримання постанови про арешт/зняття арешту 7-10 днів).

Щодо можливості оплати штрафу з рахунку, який заарештований, за законом виконавець після арешту грошей самостійно вилучає з рахунку людини необхідну суму, після чого знімає всі арешти і закриває справу. Якщо людина не хоче чекати вилучення грошей з його рахунку, то може сплатити штраф «вільними» від арешту коштами або готівкою в будь-якому відділенні банку (але для цього потрібно знати реквізити виконавчої служби).

Інша проблема полягає в тому,що в даному випадку заблокували більше грошей,ніж потрібно для оплати штрафу.

Згідно з українським законодавством, у банків немає вимоги блокувати всі рахунки або всі кошти на рахунку, а тільки ту частину, яку необхідно погасити згідно постанови про арешт коштів.

З іншого боку, як це видно з роз'яснення «Приватбанку», у них немає технічної можливості блокувати тільки “потрібну” суму. Їм набагато простіше заблокувати весь рахунок.

На даний момент у професійному суспільстві виконавців спільно з Міністерством Юстиції України ведеться робота по впровадженню автоматичного електронного арешту рахунків виключно в межах суми боргу. Це дозволить уникнути таких негативних наслідків, як необгрунтована блокування всіх грошей на рахунку. Але поки це тільки в планах.

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