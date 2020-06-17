Принц Уильям рискует ослпенуть через несколько лет

Об этом пишет издание National Enquirer.

По информации инсайдеров, герцога Кембриджского сразила страшная болезнь.

Как утверждает осведомленный источник, принц Уильям стремительно теряет зрение, из-за чего наследник королевского престола обратился за помощью к медикам.

Не исключено, что на принца Уильяма могло повлиять бегство Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца.

Не секрет, что Уильям и Кейт злятся на своих родственников из-за переезда. Хотя Миддлтон пытается делать вид, что все в порядке, мы знаем, что ее личная жизнь рушится. Известие о болезни мужа стало большим ударом для Кейт. Ее сердце разбито", – подчеркнул осведомленный инсайдер, приближенный к королевской семье.

Ранее мы рассказывали, как принц Уильям унижался перед Кейт Миддлтон перед свадьбой. Выяснилось, что герцог серьезно опозорился перед будущей герцогиней.

Кейт Миддлтон долгое время будоражила воображение наследника королевского престола, и наконец Уильям решился познакомиться с молодой студенткой. Принц уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.

Но принцу Уильяму повезло, ведь после инцидента Кейт Миддлтон просто рассмеялась, и между будущими герцогами Кембриджскими завязалась теплая дружба.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.