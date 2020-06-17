Олеся Железняк зізналася, що для неї "Свати" - більше, ніж просто робота

Про це зірка серіалу розповіла в інтерв'ю журналістам, пише Російська газета.

За її словами, секрет успіху популярного серіалу "Свати" полягає в якісному гуморі та позитивній атмосфері.

Шанувальники знаходять у "Сватах" щось, що нагадує їм про їх власні родини, тому серіал вони сприймають як "нефальшиву історію".

Олеся Железняк в майбутньому хоче зіграти важливу драматичну роль, але режисери бачать у ній лише юмористку.

Олеся не сумнівається, що вся справа в її обличчі й постаті, які "не налаштовують на "класичний" лад".

У спілкуванні з журналістами Олеся Железняк також згадала, як керівник театру імені Ленінського комсомолу, де вона служить, Марк Анатолійович Захаров, дорікнув її через чергову декретну відпустку.

Захаров жартома запропонував зірці зробити, як зірка Голівуду Анджеліна Джолі, і усиновити якусь дитину з Ефіопії.

"А то все сама та сама", – іронічно тоді сказав Захаров зірці "Сватів".

Раніше ми повідомляли, в мережі поділилися життєствердною цитатою Тетяни Кравченко, супроводивши її пост фото.

«Треба бути сильною. А куди діватися? Життя змушує! Я не думаю, що можна дозволити собі слабкість. Час інше. Я завжди несла відповідальність за себе сама», - процитували актрису.

Як стало відомо, це уривок з інтерв'ю, в якому Кравченко розповіла про те, що не трапляється із чоловіками. За словами зірки, її особисте життя не склалося, тому зараз вона живе для себе і своїх близьких, а от з чоловіками зав'язала.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" заінтригувала "траурним" чином: "Яка...".

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