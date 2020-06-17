Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий розповів, як прогадав з одягом і потрапив під шквал

17 червня, у Києві пройшла сильна злива з грозою, через що на деяких вулицях столиці утворився справжній потоп з потоками води. Під дощ попали багато киян, в тому числі і артист «Квартал 95» Євген Кошовий. Як повідомляє Politeka.net, відповідним відео він поділився в своєму Instagram.

Гуморист зняв, як їде затопленим Києвом за кермом своєї машини. При цьому він пожартував про те, як «вдало» підібрав одяг для такої погоди.

«– Женя, Женя, що одягнеш? – Та, думаю, що світлу сорочку, світлі шорти і кросівки в сіточку! – А, ну давай, Женя, давай», - процитував Кошовий свою розмову з невідомим співбесідником.

Очевидно, що потрапити під зливу в такому одязі артистові було б дуже неприємно.

До цього ми писали, що Кошовий перетворився на нинішнього головного ворога українців під час свого нового виступу.

Так, Кошовий у новому номері перевтілився у той самий китайський вірус, який зараз бушує в усьому світі, включаючи Україну. Для цього гумористу довелося надіти на голову велику зелену шапку у вигляді вірусу.

В номері Кошовий від імені шкідливої хвороби «дякує» українців за те, як вони допомагали її поширенню.

Нагадаємо, скандал між "Квартал 95" і "Дизель Шоу" набирає обертів, хто опинився "злодієм": "Під копірку...".

Як повідомляла Politeka, позеленілий Кошовий з "Квартал 95" жорстко осоромився перед українцями: "Женя, ти - дно".

Також Politeka писала, що Кошовий з «Квартал 95» перетворився на головного ворога українців і вразив зверненням.