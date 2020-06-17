34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук з'явилася в яскравому і літньому образі

Зірка опублікувала у своєму Instagram гарне фото, пише Politeka.net. На знімку спекотна брюнетка з "Жіночого Кварталу" позувала у чорній маєчці і кепочці. Її образ завершили акуратні сережки у вухах.

Примітно, українська знаменитість була без макіяжу, що аж ніяк її не псувало, а навпаки-додавало оригінальності.

В руках Марта тримала цілий оберемок маків. Великі бутони ніби дивилися в камеру, даючи вдосталь насолодитися собою. Квіти, як і їх господиня, були дуже яскравими і красивими.

В пості Адамчук розповіла, що в дитинстві її бабуся продавала насіння, квіти, овочі. Коли майбутня зірка приїжджала в гості, вона теж приходила на базарчик і продавала абсолютно все, допомагаючи бабусі.

"Наша «бізнесвумен» була прикладом для мене. Тепер, у кожної бабусі, яка продає щось в селі або прямо в полі, я бачу свою. У мене сильно болить. Кожен раз. Я б викупила все, що у них є...) Сьогодні, біля дороги в поле сиділа одна з таких бізнесвумен - спітніла, з засмаглими зморшками й в масці. Я купила у неї всі маки. Яка вона була щаслива ... І я) ♥", - поділилася історією зірка.

За півгодини пост зібрав майже 400 лайків та багато коментарів.

"Фото бомбезне! ❤️", "Яка Ви молодець🙏❤️", "Мартуся, зворушило😘😘😘😘😘", "Ух ти! Краса!", "Яка краса !!", "Я тебе люблю ❤️😍🤩💗🧡💟💜💙🥰", "Як це круто"", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала на природі під відкритим небом. Артистка вибрала для зйомки ніжну кофту з відкритими плечима і низько спущеними рукавами.

Нагадаємо, ненафарбована брюнетка з "Квартал 95" одягла маску, але забула про ліфчик: "У спеку неможливо...".

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