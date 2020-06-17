Українська зірка Анна Сєдокова продовжує підтримувати зв'язок з фанатами в умовах карантину

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію відома співачка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.

Зокрема, Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками новим яскравим кадром, на якому засвітила одну зі своїх головних "переваг".

Публікацію зірка супроводила цитатою з книги Джея Ріпа "Долі".

Заради ефектного знімка Анна Сєдокова зробила акцент на грудях і губах, які продовжують подкорять серця чоловіків у соцмережах.

«Був тільки один вихід, бо наші життя сплелися в заплутаний вузол гніву і блаженства, щоб вирішити усе як-небудь інакше. Довіримося жеребу: орел — і ми одружимося, решка — і ми розлучимося назавжди. Монетка була підкинута. Вона дзенькнула, закрутилася і зупинилася. Орел. Ми дивились на неї з подивом. Потім, в один голос, ми сказали: «Може, ще разок?», - йдеться у підписі до світлини.

Користувачі відразу відреагували на публікацію та акцентували увагу на неймовірній красі Анни Сєдокової.

"сама гарна, соковита, справжня", "Красуня", "Красива дівчина Ганна. Ми б дуже хотіли запросити вас до нас", "Яка ви красива", "Аня, ти супер!", "Вау, обожнюю!", - написали вони в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що виконавиця Анна Сєдокова порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в купальнику.

«Живу своєю кращою життям», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Сєдокова позує в купальнику на яхті з маленькою дитиною. Як можна помітити, зірка задоволено посміхається, поки хлопчик дивиться, як працює мотор човна.

Нагадаємо, Сєдокова блиснула пишними принадами в сукні з величезним декольте

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