Популярна російська актриса Христина Асмус показала себе в ліжку і поділилася цікавим фактами про себе

Новий пост зірка розмістила в своєму Інстаграмі, передає Politeka.net. Асмус зазначила, що частіше, чим про її стосунки з чоловіком – відомим коміком Гаріком Харламовим – її запитують тільки про факти з її життя. У зв'язку з цим артистка вирішила привідкрити завісу таємниці.

Вона розповіла деякі подробиці про себе. Так, зірка згадала, що не любить чистити зуби холодною водою, не знає, як розташовані деякі внутрішні органи, любить нюхати гелі для душу, а також, що вперше вона поцілувалась в 17 років.

«Я обожнюю насіння! Але я не люблю їсти вже очищене (навіть якщо смажене), це все не те! Мені треба обов'язково самій чистити. Навіть, якщо весь стіл, підлога, диван і я сама в зачистках. І навіть, якщо манікюру капець - це все одно прекрасний наркоманський процес», - додала актриса.

Розповідь про себе Асмус супроводила власною фотографією. На знімку актриса сидить в своєму ліжку, підібгавши під себе ноги. На ній чорні штани і короткий топік з глибоким декольте. Волосся зірка зібрала в хвіст, а свій образ доповнила мінімумом косметики.

Шанувальники коментують фото зірки.

«Така гарна на фото», «Будьте щасливі з Гаріком. І побільше вам ролей. Ви чудова актриса», «Гаряче фото. Плавить погляд. Волосся за вітром летить... В очах вогні мегаполісу! В житті тільки білі смуги», - пишуть люди.

Нагадаємо, безсоромна Асмус притиснулася до бородатого незнайомця, це потрапило на камеру.

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