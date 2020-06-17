Стало відомо, як українцям будуть повертати кошти після скасування пробного ЗНО

Цю інформацію вже підтвердила в. о. глави Міносвіти Любомира Мандзій, передає Politeka.net.

За її словами, всі кошти будуть повернуті українцям через державний ПриватБанк.

Мандзій також підкреслила, що порядок повернення коштів вже був затверджений Кабінетом міністрів.

"Проект постанови пропонується затвердити Порядок використання коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. Виплата коштів учасникам пробного ЗНО найближчим часом буде здійснюватися через відділення Приватбанку. Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення Приватбанку з інформацією про зарахування коштів тим у кого є картка, або ж про те, що картка із засобами чекає їх у найближчому відділенні Приватбанку", - розкрила нюанси процедури в. о. глави Міносвіти України.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 15 по 17 червня повинно було пройти пробне ЗНО з кількох предметів, але його скасували через новий спалах китайського вірусу.

Пізніше глава держави Володимир Зеленський доручив уряду розробити процедуру повернення коштів за скасоване ЗНО.

Ті українці, які сплатили пробне ЗНО з основних дисциплін, могли пройти його в режимі онлайн на офіційному порталі Українського центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, українцям повернуть гроші, Зеленський прийняв екстрене рішення

Також Politeka писала, що правила проведення ЗНО та роботи дитячих садків різко змінилися