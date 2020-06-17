Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала свою розтяжку, здивувавши всіх

На кадрах Кухар позує в червоному платті, стоячи у величезному павільйоні. Катерина стояла на шкарпеточки, а другу задерла ногу якомога вище, тримаючи рукою, таким чином демонструючи повітряний шпагат. І у зірки це вийшло, вона задерла свою кінцівку вище голови. Кадр вийшов ефектним і барвистим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Волочковій і не снилося".

Раніше ми повідомляли, що Катерина Кухар змінилася до невпізнання, «набравши» кілька десятків кілограмів.

На кадрах витончену балерину не впізнати: у неї величезний бюст і стегна, які повністю «з'їли» ідеальну фігуру артистки. На одному знімку її з працею утримують п'ятеро кремезних чоловіків, на другому вона позує на тлі порожнього залу.

Повідомлялося, що відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала дивний спокусливий образ.

На фото Кухар показує себе в шкіряному топі з мотузочок, а також джинсах. На голові у Катерини була зачіска, в якому можна побачити пір'я. Образ красуня доповнила "бойовим" розмальовкою і пір'ям у руках.

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