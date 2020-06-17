66-річна актриса Тетяна Кравченко змусила публіку віддатися ностальгії, показавши один з улюблених мільйонами моментів серіалу "Свати", в якому вона виконала роль Валюхи Будько

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікований кадр, на якому Кравченко постала разом з іншими яскравими актрисами зі "Сватів": Людмили Артем'євої (зіграла Ольгу Ковальову) та Олесею Железняк (виконала роль Лариси Буханкіної).

В кадрі відображений момент, коли Валюха, Оля і Лариса з їх чарівним шармом і дивовижними посмішками проводжали Женю Ковальову на побачення.

"Всі разом ❤️😍", - підписане фото.

Користувачі кинулися обговорювати пост, згадуючи цю серію.

"Як же приємно вас бачити 👍🏻👏"

"Три дівиці під вікном" улюблені Ольга Миколаївна, Валюха і Лариса зі "Сватів" любимо Вас❤️"

"Чоловіки тільки не осліпніть від такої краси💖🌷"

"Чудовий фільм, вже весь розібраний на цитати)))!"

"Три красуні мої обожнювані артисти !!!🙏😍"

"Валюха Ван лав"

"Велике тріо! Обожнюю вас!😍"

Раніше ми повідомляли, в мережі поділилися життєствердною цитатою Тетяни Кравченко, супроводивши пост її фото.

«Треба бути сильною. А куди діватися? Життя змушує! Я не думаю, що можна дозволити собі слабкість. Часи інші. Я завжди несла відповідальність за себе сама», - процитували актрису.

Як стало відомо, це уривок з інтерв'ю, в якому Кравченко розповіла про те, що не зустрічається із чоловіками. За словами зірки, її особисте життя не склалося, тому зараз вона живе для себе і своїх близьких, а от з чоловіками зав'язала.

На знімку актриса тримає в руках віяло і мило посміхається, нахиливши голову трохи вбік. Крім того, в очі кидається, що у неї інша зачіска.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" заінтригувала "траурним" чином: "Яка...".

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