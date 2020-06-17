66-річна актриса Тетяна Кравченко змусила публіку віддатися ностальгії, показавши один з улюблених мільйонами моментів серіалу "Свати", в якому вона виконала роль Валюхи Будько
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікований кадр, на якому Кравченко постала разом з іншими яскравими актрисами зі "Сватів": Людмили Артем'євої (зіграла Ольгу Ковальову) та Олесею Железняк (виконала роль Лариси Буханкіної).
В кадрі відображений момент, коли Валюха, Оля і Лариса з їх чарівним шармом і дивовижними посмішками проводжали Женю Ковальову на побачення.
"Всі разом ❤️😍", - підписане фото.
Користувачі кинулися обговорювати пост, згадуючи цю серію.
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"Велике тріо! Обожнюю вас!😍"
Раніше ми повідомляли, в мережі поділилися життєствердною цитатою Тетяни Кравченко, супроводивши пост її фото.
«Треба бути сильною. А куди діватися? Життя змушує! Я не думаю, що можна дозволити собі слабкість. Часи інші. Я завжди несла відповідальність за себе сама», - процитували актрису.
Як стало відомо, це уривок з інтерв'ю, в якому Кравченко розповіла про те, що не зустрічається із чоловіками. За словами зірки, її особисте життя не склалося, тому зараз вона живе для себе і своїх близьких, а от з чоловіками зав'язала.
На знімку актриса тримає в руках віяло і мило посміхається, нахиливши голову трохи вбік. Крім того, в очі кидається, що у неї інша зачіска.
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