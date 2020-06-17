Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра" показала, як відпочиває влітку

На фото Котова позує в чорному напівпрозорому топі і спідниці, яка практично нічого не прикрила не тільки ноги, але і стегна красуні. Тетяна спокусливо вигнулась на стільці, демонструючи свої ідеальні ноги і тіло, взявшись руками за волосся. Фотографія вийшла дуже цікавою та запеклою, адже на ній зірка нічого не прикрила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В житті все просто! Можна легко домогтися бажаного. Отримати те, чого пристрасно хочете. Якщо докласти зусиль і терпляче йти до мети, керуючись мудрими порадами, можна отримати багато і багато чого домогтися.

Але є умова. Треба принести жертву; і потім приносити її довічно. Щоб щось отримати, треба щось віддати. І віддавати доведеться все життя, ось у чому штука.

Це сумний секрет. Але на нього не звертають уваги; адже головне - отримати бажане! А сумне і правдиве читати не дуже цікаво", - написала Котова.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Дуже давно хочу дитину від коханої людини", "Шикарне фото, дівчина прекрасна", "Так , відмінно сказано все і вірно. Треба схуднути трохи, ну це не те що неможливо для мене , якщо людина дуже сильно захоче , то зможе зробити я думаю", "Жерсть соковита", "Захоплення".

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