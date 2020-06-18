39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон порадувала шикарними образами
Зірка опублікувала кілька оброблених знімків в Instagram, передає Politeka.net. До речі, Періс завжди епатує публіку відфотошопленими знімками.
Періс з'явилася в чорному боді, яке підкреслило її струнку фігуру і оголило пружні сідниці.
На руках моделі були чорні довгі рукавички, а у вухах - яскраві сережки.
Зірка позувала біля планети, доторкнувшись до неї руками.
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"У неї була галактика в її очах і всесвіт у її розумі. 💫💫👸🏼💫💫", - написала Періс.
Пост за вісім годин зібрав майже 400 тисяч переглядів та багато коментарів, де користувачі мережі обсипали її компліментами.
"Як же хороша", - написав один з фанатів.
Також красуня опублікувала пост, де в золотому ліфчику і міні-спідниці нібито злетіла над планетою. З-за спини красуні виглядали крила метелика.
Стрункі ніжки моделі підкреслені стрічками. Періс опустила очі й прочинила губи.
"Вона залишає після себе трохи блиску, куди б не пішла ... ✨✨✨🧚🏻♀️✨✨✨", - підписала фото зірка.
За 10 годин пост зібрав понад 200 тисяч переглядів і багато позитивних коментарів.
Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в бузковій сукні принцеси з глибоким декольте.
Груди в тісному корсеті стиснулися і піднялися. Округлості випирали, а надавало акценту яскраво-бузкова брошка посередині. Завершила образ діадема.
Нагадаємо, що Періс Хілтон позувала в рожевому купальнику і різнобарвною накидці. Білява красуня доповнила свій лук чорними окулярами, знімаючись на тлі дерева.
Нагадаємо, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто
А ще Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з квітів
Також Politeka повідомляла, що розпусна Періс Хілтон в міні-бікіні "осідлала" цілу планету