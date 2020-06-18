39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон порадувала шикарними образами

Зірка опублікувала кілька оброблених знімків в Instagram, передає Politeka.net. До речі, Періс завжди епатує публіку відфотошопленими знімками.

Періс з'явилася в чорному боді, яке підкреслило її струнку фігуру і оголило пружні сідниці.

На руках моделі були чорні довгі рукавички, а у вухах - яскраві сережки.

Зірка позувала біля планети, доторкнувшись до неї руками.

"У неї була галактика в її очах і всесвіт у її розумі. 💫💫👸🏼💫💫", - написала Періс.

Пост за вісім годин зібрав майже 400 тисяч переглядів та багато коментарів, де користувачі мережі обсипали її компліментами.

"Як же хороша", - написав один з фанатів.

Також красуня опублікувала пост, де в золотому ліфчику і міні-спідниці нібито злетіла над планетою. З-за спини красуні виглядали крила метелика.

Стрункі ніжки моделі підкреслені стрічками. Періс опустила очі й прочинила губи.

"Вона залишає після себе трохи блиску, куди б не пішла ... ✨✨✨🧚🏻‍♀️✨✨✨", - підписала фото зірка.

За 10 годин пост зібрав понад 200 тисяч переглядів і багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в бузковій сукні принцеси з глибоким декольте.

Груди в тісному корсеті стиснулися і піднялися. Округлості випирали, а надавало акценту яскраво-бузкова брошка посередині. Завершила образ діадема.

Нагадаємо, що Періс Хілтон позувала в рожевому купальнику і різнобарвною накидці. Білява красуня доповнила свій лук чорними окулярами, знімаючись на тлі дерева.

Нагадаємо, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто

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