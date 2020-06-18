Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер "купалася" в хмарах

Зірка має армію прихильників, які створюють фан-сторінки, присвячені їй, пише Politeka.net.

Так, в одному з таких акаунтів з'явилося оброблене фото Кайлі. Модель ніби лежала на хмарах, виставивши п'яту точку. Вона наділа шовкову білизну, яка підкреслила всі її вигини і привідкрило види на пружні сідниці.

У красуні було розпущене волосся, а її погляд був сповнений якоїсь ніжності. Дженнер лежала на животі та посміхалася.

Крім обличчя і пружних сідниць, не можна не звернути уваги на шовковисту шкіру красуні. Вигляд у неї просто неймовірний.

За 15 годин пост зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили красу зірки і назвали її ангелом. Крім того, люди писали, що закохані в Кайлі.

Варто відзначити, що зараз на фан-сторінку підписані 846 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, шанувальники опублікували архівне фото Кайлі, на якому вона позує з удавом.

Зірка натягнула на тіло чорні топ і труси. Наряд обтягнув шикарні форми: пишні груди і оголив красиві стегна.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала на столі у відвертій сукні. Наряд був коротким і дозволив помилуватися стрункими ніжками зірки. Крім того, плаття, було трохи прозорим, через що неозброєним поглядом був помітний яскравий ліфчик красуні.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер похвалилася розвагами із зірковою подружкою в одному бікіні. Зірка приміряла стильне бікіні і доповнила свій зухвалий образ лише панамкою у велику клітку.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісну футболку

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні