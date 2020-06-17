Близько 45% працюючих українців вже на сьогодні не дотягують з необхідним стажем для пенсій

Через недобір трудового стажу люди можуть залишитися без виплат. У Мінсоцполітики пояснили, які є варіанти виходу з цієї критичної ситуації, пише "Обозреватель".

Українцям, у яких виникли проблеми зі стажем, доведеться або докуповувати його, або працювати як мінімум до 65 років.

В ПФУ розкрили формулу, за якою можна здійснити покупку: чверть мінімальної зарплати помножити на два - в даний момент це 2078 грн в місяць або майже 25 тис грн на рік, за один додатковий рік стажу.

Також Пенсійний фонд пропонує подати заяву про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки (1039 грн в місяць).

Нагадаємо, в 2021 році пенсійний вік для жінок підвищать з 59,5 до 60 років. Завдяки цьому жінки і чоловіки зрівняються у своїх правах.

Так, що стосується нових вимог для виходу на пенсію: у 2021 році - це 28 офіційно відпрацьованих років, а в 2022 – вже 29 років. В 2028-му межа збільшиться до 35. Це означає, що якщо вам 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Раніше ми повідомляли, українців попередили про можливе зменшення розмірів пенсії через введення другого рівня пенсійної системи. На таку можливість вказує досвід тих країн, в яких вже вводилася така система.

Коефіцієнт заміщення – тобто відсоток, який становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, не збільшується. А в деяких країнах він навіть падає. Так, в Угорщині він знизився на 12,5% для людей зі страховим стажем 20 років і на 18% - зі стажем 30 років. У Польщі коефіцієнт також впав більш, ніж на 20%.

Нагадаємо, зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили.

Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум перерахують, у Мінсоцполітики назвали суми.

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