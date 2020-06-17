"Поруч з ним завжди, як дівчинка»

Наталя Могилевська похвалилася відвертим фото з молодим танцюристом

Співачка Наталя Могилевська показала відверте фото в обіймах молодого танцюриста. (Щоб переглянути фото - проскрольте вниз)

Як передає Politeka.net, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Могилевську тримає в міцних обіймах хореограф Олексій Бусько. Співачка позує у сукні з дуже відвертим розрізом, з-за якого вона засвітила зайве.

Зазначимо, кадр відноситься до відео-історії, яку Могилевська випустила приблизно тиждень тому.

Нове фото захопило користувачів Мережі. Фолловери артистки проводять паралелі між Олексієм Бусько і Владом Ямою, з яким вона раніше робила свої проекти.

«Ноги просто вогонь», «Цьом тебе в усі місця (або) в солодкии уста, 😍 Знай, я навіки твоя💕 (Експромт до фото) 😊», «Які Ви гарненькі)))», «Як же Влад Яма? 😂», «Ах, які гарні ніжки», «З Олексієм Бусько для мене це більш зріло, ніж з Владом. Переплетення рук і тіл на сцені це магія. Та ще поруч з ним ви завжди, як дівчинка», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, 11 червня відбулася прем'єра міні-фільму від Наталії Могилевської і режисера Германа Ненова, який складається з п'яти кліпів. Всі ці відео об'єднує загальний сюжет, побудований на історії двох людей, які опинилися в чотирьох стінах на карантині.

У десятихвилинному кліпі зібрані п'ять пісень зірки в джазовій обробці. В кліпах Могилевська постає у відвертих образах і вбраннях.

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