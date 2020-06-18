Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка журналу Playboy показала себе в сміливому "котячому" образі

Красуня в цей раз позувала в топі і трусиках із забарвленням тигра. Кассандра спокусливо вигнулась і сіла частково на стіл. Волосся у зірки в цей раз були розпущені, а для більшого спокуси дівчина взялася за них рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Може тигр змінити смугу. Цей зміг. Я самотня горда тигриця. Ррррр",. - написала Кассандра.

Фанати змогли поставити 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я впевнений, що ви можете переконати когось змінити смуги. Сподіваюся, все добре. Посилаю багато любові", "Ви можете розтерзати мене в будь-який день", "Тверезість виглядає чудово в тобі", "Справжня пані. Пишаюся тобою за тверезість", "Тигряча королева", "Сильна, спокуслива тигриця. Епічний друг".

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Красуня в цей раз позувала в легкому платті, яке нічого не прикрив в області п'ятої точки. Також в наряді було величезне декольте і створюється відчуття, що Кассандра не встежила, тому неслухняний "персик" випала. Образ зірка доповнила розпущеним волоссям, позуючи на пляжі на тлі моря.

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