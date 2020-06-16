Популярна виконавиця Анна Седокова вразила сміливим знімком в одному боді, блиснувши головною гордістю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хмари покинули іллінойс. у морі пікірує чайка. щастя — це коли твій єдиний choice. Пісок або галька.. 📝Єс Соя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Седокова позує у вбиральні в одному жовтому боді, демонструючи бездоганну фігуру. Доповнювали образ зірки красиві сережки і годинник. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Космічна красуня», «це сексі? Тільки чесно», «І що це за Нюра, я валяюся!», «Купальник 🔥🔥🔥 так хочеться на море .. але не знаю , коли вийде», «бомбезний», «красуня», «Яка красуня! Бережи Вас Господь!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома співачка і бізнесвумен Ганна Седокова порадувала фанатів ніжним чином.

у себе в Instagram артистка опублікувала свіже фото, на якому вона постала в красивому платті з глибоким вирізом в районі декольте. Седокова зробила грайливу зачіску, а на шию пов'язала шматочок тканини в тон з сукнею. Дівчина ледве втиснула свої пишні груди в сукні. Ніжки зірки виявилися закритими, але це тільки додало загадковості і спокусливості образу Анни.

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