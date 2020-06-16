Відома співачка Аліна Гросу здивувала зміною іміджу в новому ролику

Зірка любить приміряти на себе різні образи, міняти імідж, зачіску і показувати свої перетворення в соціальній мережі Instagram. При цьому дівчина не соромитися знімати відеоролики з різним жартівливим контекстом. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Так, на нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.

«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «14-15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».

Не так давно молода співачка і актриса святкувала свій день народження. Щоб відзначити важливу подію, співачка не стала влаштовувати бурхливу вечірку і розкішний вечерю, вона поділилася сімейними кадрами і милим роликом з задуванием свічок. А сьогодні Аліна представила річний кадр зі свого свята, на якому позувала з... рибою в руках, чим і вразила шанувальників.

«Дорогі мої друзі, спасибі вам за стільки неймовірно приємних слів❤️ я і не знала, що вас так багато🙈😊😊😊 хочу щоб все, що ви побажали мені було і у вашому житті, тільки збільшено втричі раз :))) будьте щасливі!!! Я вас люблю і ще раз спасибі😋

P. s. День народження я зустрічала на рибалці (багато цього дивуються, але я не особливо люблю звичайні тусовки, мені б природу поруч😋 може це вік вже говорить😅😂😂😂) народилася я в 20:20 і саме в цей час вчора я піймала 3 кг-ого осетра😍😍😍 тому, думаю, що рік буде максимально плідним)))) ура)))) а це весь мій персональний улов🤗🤗🤗 кайф))) пішла коптити, солити і запікати)))», - написала Аліна під новими роликами в Instagram. Шанувальники тут же відреагували, написавши сотні коментарів, причому вони обурилися поведінкою Аліни з мертвої і рідкісної рибою, поруч з якою вона і позувала.

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