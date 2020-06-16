Известная певица Алина Гросу удивила сменой имиджа в новом ролике

Звезда любит примерять на себя самые разные образы, менять имидж, прическу и показывать свои преображения в социальной сети Инстаграм. При этом девушка не стесняться снимать видеоролики с разным шуточным контекстом. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Так, на новых кадрах Алина показала, как веселится перед объективом в милом образе школьцы и как проказничает на камеру с небольшим леденцом в руках. При этом озорливости образу звезды придает прическа - детские высокие хвостики по бокам и смена цвета волос - нежно фиолетовый с синим оттенки смотрелись на светлых локонах Гросу довольно гармонично.

«Сколько бы вы мне дали лет, если бы не знали мой настоящий̆ возраст?🤪🙄😊 Кому в душе тоже не больше 17?)))», - написала Алина под новым роликом в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«🤣🤣🤣Алина приветик🌷я видела тебя в глобусе с мамой тебе тогда было лет 5 ты как куколка была малышкой🌷», «Не знаю сколько лет, думаю где-то 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Класс💛💛💛💚💚💚», «Тебе будто снова 15😻💥🤗 на этом видео ))», «Алина, ты лучшая😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Лет 20😊».

Не так давно молодая певица и актриса праздновала свой день рождения. Чтобы отметить важное событие, певица не стала устраивать бурную вечеринку и роскошный ужин, она поделилась семейными кадрами и милым роликом с задуванием свечей. А сегодня Алина представила летний кадр со своего праздника, на котором позировала с... рыбой в руках, чем и поразила поклонников.

«Дорогие мои друзья, спасибо вам за столько невероятно приятных слов❤️ я и не знала, что вас так много🙈😊😊😊 хочу чтоб все, что вы пожелали мне было и в вашей жизни, только увеличено втрое раз :))) будьте счастливы!!! Я вас люблю и ещё раз спасибо😋

P.s. День рождения я встречала на рыбалке (многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом😋 может это возраст уже говорит😅😂😂😂) родилась я в 20:20 и именно в это время вчера я словила 3 кг-ого осетра😍😍😍 поэтому, думаю, что год будет максимально плодотворным)))) ура)))) а это весь мой персональный улов🤗🤗🤗 кайф))) пошла коптить, солить и запекать)))», - написала Алина под новыми роликами в Инстаграм. Поклонники тут же отреагировали, написав сотни комментариев, причем они возмутились поведением Алины с мертвой и редкой рыбой, рядом с которой она и позировала.

Напомним, Гросу засветилась с женатым красавчиком на вечеринке, кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что коронавирус добрался до Гросу, неожиданное обращение

Также Politeka сообщала, что Коронавирус добрался до Гросу, неожиданное обращение