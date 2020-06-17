Цифри в обмінниках зійдуть з розуму

Курс валют в Україні 17 червня пограють на нервах громадян, гривня змусить долар пробити нове дно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані регулятора.

зокрема, у Національному банку вирішили грандіозно перекинути валюту – стодоларова купюра втратить відразу 10,16 грн. До середини минулого дня вічнозелений впав до 2673,2 грн, але до кінця торгів зумів трохи піднятися.

На відміну від нього, євро впевнено б'ється вгору, віджавши у гривні 3,28 грн (якщо купувати 100 євро).

Національний банк встановив на 17 червня наступний курс валют:

100 доларів – 2674,24 грн

100 євро – 3023,9 грн

10 російських рублів – 3,8247

Як повідомлялося раніше, відразу кілька факторів можуть вплинути на курс долара в Україні на поточному тижні

За прогнозами фахівців, ситуація на валютному ринку до кінця тижня буде поступово змінюватися.

В першу чергу, через інтриги на сьогоднішньому аукціоні Мінфіну з розміщення ОВДП. Після зниження облікової ставки до 6% — тепер розгорнеться нова битва за прибутковість за новими облігаціями.

Підготовка та проведення аукціону може впливати як на ресурсний, так і валютний ринки аж до 17 червня.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних.

Також Politeka писала, що Нацбанк кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.

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