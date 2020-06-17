Погода в Україні 17 червня задасть жару абсолютно всім областях крім однієї, рятувальникам рекомендується бути насторожі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

На заході України дощі та грози, які будуть супроводжуватися денними 23-26 градусів зі знаком «плюс». Уночі очікується похолодання до 14-17 за Цельсієм

Українцям на півночі також варто брати парасольки, адже вдень можливий злива з грозою. Однак тут повітря прогріється до 25-28 спеки, які в нічний час доби змінять 15-18 градусів тепла.

У центральних регіонах також з опадами. Синоптики прогнозують вдень від 25 до 28 тепла. А от вночі стовпчик термометра покаже 15-18 градусів вище нуля.

На півдні країни також пройдуть дощі. Місцями можливі грози. Незважаючи на це, повітря прогріється до 25-29 градусів. Вночі термометр покаже від 16 до 19 тепла.

Зовсім нестандартної сьогодні буде на сході України, де всі регіони, крім Луганської області, накриє негода. Тут синоптики прогнозують саму жарку погоду: від 30 до 32 градусів зі знаком «плюс».

«17 червня грози, вдень в окремих районах, крім крайнього сходу країни, град та шквали 15-20 м/с, в західних областях місцями значний дощ (II рівень небезпеки, жовтий). 17 червня у східних, Сумській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - прогнозують вони.

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