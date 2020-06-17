Ці зірки шалено популярні і неймовірно багаті, їх успіху заздрить багато хто. Читайте далі про знаменитостей, які потрапили в список найбільш високооплачуваних людей у світі

Кілька днів тому Forbes опублікував рейтинг 100 знаменитостей, у яких, як кажуть, "грошей кури не клюють", передає Politeka.net. Познайоммось лише з яскравішими представницями цього топа.

Відома бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер торік отримала титул наймолодшої мільярдерки, однак лише нещодавно стало відомо про її обман. Попри це красуня потрапила в рейтинг найбагатших жінок, і з доходом 590 млн дол, посіла перше місце.

Старша сестра Кайлі, Кім Кардашьян, не тільки світська левиця, але й успішна бізнесвумен, яка заробила 49,5 млн дол, зайнявши 48-е місце.

На 56 місці опинилася розкішна актриса і співачка Дженніфер Лопес зі 47,5 млн дол. Відомо, що у 2019 році знаменитість продала квитки на своє наступне світове турне на 55 млн дол, вона співпрацює з відомими брендами, такими як: Versace, DSW і Quay.

Екс-ангел Victoria’s Secret Хайді Клум за 2019 рік заробила 39,5 млн дол. Зірка вважається однією з найвідоміших моделей у світі, вона є суддею на телеконкурсі "America’s Got Talent", а також випускає власну лінію спідньої білизни. Модель зайняла 82 місце.

Актриса і режисер Анджеліна Джолі опинилася на 99 місці рейтингу з доходом в 35,5 млн доларів. Зірка як і раніше залишається однією з найбільш затребуваних зірок Голлівуду і є другою найбільш оплачуваною актрисою у світі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".

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